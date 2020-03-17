Futbol için kritik toplantı 14.00’da başlayacak

17 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

UEFA, üye 55 ülkeyle telekonferans yöntemiyle bugün saat 14.00’da tarihi bir toplantı gerçekleştirecek, corona virüsünün futbola etkileri masaya yatırılacak, organizasyonlarla ilgili net bir karar açıklanacak.

12 Haziran’da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak olan EURO 2020 ile 30 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin akıbeti de bu toplantıda netleşecek. Alınacak karar bizi de yakından ilgilendiriyor. Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran Bilim Kurulu’nun UEFA toplantısının ardından yeniden bir araya gelip liglerin ertelenmesi yolunda karar alması bekleniyor.

Aralık ayında oynanabilir

Toplantıda Avrupa Şampiyonası’nın 2021’de ya da 2020 Aralık ayında oynanması yönünde bir karar çıkacağı düşünülüyor. Yerel ligler ve kendisine bağlı organizasyonların bu yıl içerisinde tamamlanmasını isteyen UEFA’nın virüsün etkisinin azalacağı düşünülen Haziran ve Temmuz aylarında kalan maçların oynatılması görüşünde olduğu bildirildi.

Alınacak karar bizi de yakından ilgilendiriyor. Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran Bilim Kurulu’nun UEFA’daki toplantı sonrası, liglerin ertelenmesi yolunda bir karar alması bekleniyor.