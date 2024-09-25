Futbolda şike kumpası davasında mütalaa hazırlanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın yeniden yargılaması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Usulden bozulma nedeniyle tekrar görülen davada, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmaya katıldı. Mahkemeye, başka suçlardan tutuklu bulunan bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü ve eski başkan Aziz Yıldırım’ın avukatı da hazır bulundu.

Sanıklardan İlhan İşbilen, daha önce beraat ettiğini hatırlatarak, yeniden beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer sanıklardan Seyfi Erdoğan ise şike operasyonu ile hiçbir dini cemaat yapılanmasıyla ilişkisi olmadığını belirterek kendini savundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlığı için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasıyla kumpas kurduğu gerekçesiyle Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen gibi isimler hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

2021 yılında sonuçlanan davada, Hidayet Karaca ve Nazmi Ardıç gibi isimler uzun hapis cezalarına çarptırılmış, bazı sanıklar ise beraat etmişti.

Ancak istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı usulden bozarak davanın yeniden görülmesine karar vermişti.