Futbolun devleri 4 millet bahçesinin açılış töreninde buluşacak

İstanbul'da Çevre Haftası kapsamında açılacak dört millet bahçesi için düzenlenecek tören, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açılış törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Ali Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılacağı bildirildi.

Törene ayrıca farklı kulüplerden yöneticiler ve eski futbolcuların da iştirak edeceği belirtildi.

Her yıl 5 Haziran'ı içine alan hafta, Türkiye genelinde "Türkiye Çevre Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.