G-20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla bugün başlıyor. Zirvede, liderler kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/ kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar ve kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek. Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak. Erdoğan'ın gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor