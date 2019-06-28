G20 Liderler Zirvesi başladı

28 Haziran 2019

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı.

Liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katıldı. Bu etkinlikten sonra zirvenin ilk oturumu “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temasıyla düzenlenecek.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından “Yenilik” adlı oturuma da katılacaklar. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, "Kadının Güçlendirilmesi," temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu "Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin “İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

Gelen ilk mesajlar

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump G20 liderler zirvesinde ticaretin en yüksek önceliği olduğunu açıkça belirtirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping artan korumacılığa

karşı uyardı. Hindistan, Japonya ve Rusya ise çok taraflı ticaret kurallarını savundu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de dahil olmak üzere dünya liderleriyle G20 kapsamında bir dizi görüşme yapan Trump, ABD'nin ticari beklentilerinin arttığını gördüğünü söyledi.

Trump bu açıklamadan günler önce ABD-Japonya güvenlik anlaşmasını eleştirerek, Yeni Delhi'nin misilleme gümrük vergilerini geri çekmesini talep etmişti.

Trump Modi ile görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamada, "Açıklayacak çok büyük şeyler olacağını düşünüyorum. Çok büyük ticaret anlaşması. Ticaret açısından, imalat açısından Hindistan ile çok büyük işler yapacağız" dedi.

Xi ile yarın ticaret konusunda üst düzey bir görüşme yapacak olan Trump görüşmelerinde ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ilgili endişelerini ele almak için baskı yaptı.

Xi ayrıca, bazı gelişmiş ülkelerin attığını söylediği korumacı adımlar konusunda da uyardı. Xi, G20 kapsamında BRICS ülkeleri liderlerinin biraraya geldiği toplantıda, "Bütün bunlar küresel ticaret düzenini yıkıyor… Bu aynı zamanda ülkelerimizin ortak çıkarlarını da etkiliyor, dünya çapında barış ve istikrarı gölgeliyor"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı başlamadan önce zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu. Erdoğan aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine geçti.

Etkinliğin ardından liderler, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Kaynak: AA - Reuters