Gabar’daki petrol üretimi, Şırnaklı gençler için istihdam olanakları sunuyor

Şırnak’taki Gabar petrol üretim sahasının giderek büyümesi, bölgedeki gençler için yeni istihdam kapıları aralıyor.

Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda Gabar bölgesindeki petrolün yıllık ekonomik değerinin 2 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor.

Bölgede rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları 114 kuyuyla sürdürülürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı sonuna kadar 110 yeni kuyu daha açarak günlük 84 bin varil olan petrol üretimini 100 bin varilin üzerine çıkarmayı planlıyor.

İstihdamda artış bekleniyor

Gabar'da petrol üretiminin bu yıl 100 bin varile ulaşması planlanıyor. Bölgede yapılan yatırımlarla 600 kilometreye yaklaşan yol ağı hayata geçirilirken, 3 bin 200'ü aşkın personel istihdam edildi.

Gabar'da öngörülen 25 yıllık petrol üretimi takvimi sayesinde istihdamda artış ve ekonomik kalkınmanın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin petrol sektöründe lider olan TPAO da Gabar keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Şirketin planlamasına göre, Gabar çevresindeki bölgeler ve çeşitli illerde aramalar sürecek ve bu yıl karada 269, denizde 10 kuyu kazılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Gabar sahasında yıllık üretim 2,3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlarken artan üretim sayesinde petrol ithalatı da azalıyor.

Şırnak Belediye Başkanından açıklama

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yıllık ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlanan Gabar Dağı'nda Şırnaklı gençlerin çalıştığını gördükçe mutlu olduklarını söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:

"2021 yılında başlayan bu petrol serüveni, her gün çıtası yükselerek verimliliğini artırıyor. Esma Çevik alanında ilk törene katılmıştım. En son Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 81 bin varile yükseldi. Bu da çok mutlu etti.

Ondan sonra Aybüke Yalçın alanın da yine çok güzel bir tören ile orada da program yapıldı ve tanıtıldı. Ve o günden bugüne kadar hakikaten bölgeye çok ilgi alanı haline geldi. En son Enerji Bakanımızın açıkladığı rakamlarla yıllık 2 milyar dolar gibi bir getiriden bahsediliyor."

"Kalifiye eleman eksikliği var"

Gabar Dağı'nda 3 bin 200 kişinin petrol arama, sondajlama ve üretiminde çalıştığını ancak Şırnaklı olarak kalifiye eleman eksikliğinin olduğunu belirten Yarka, bu konuda çalışmalar yapıldığını kaydetti:

"Şırnak Valisi ve Milletvekili Arslan Tatar'ın YÖK Başkanı ile Şırnak'ta Petrol ve Sondaj Mühendisliği Fakültesi kurulması için görüşüldü. Enerji Bakanımızın açıklamalarında, 3 bin 200 personelin burada istihdam edildiği. Tabii bu personeller özellikle petrol arama, tarama ve sondaj çok önemli ve riskli çalışma alanlarıdır.

Burada kalifiye insanların, çalışanların bulunması da pekte kolay değil. Ama bizim yetkili bakanlarımızdan, genel müdürümüzden ve bu işin yetkileri ile ilgili valimiz, milletvekilimiz şahsım olarak bizim her zaman tek isteğimiz bölge insanının öncelikle işe alınması konusudur. Ve sahaya gittiğimizde, sahada bir sürü Şırnaklıların çalıştığını gördüğümüz zaman da çok mutlu oluyoruz.

Bir de sadece Gabar ile yetinmeyeceğiz. Beytüşşebap'ta olsun, Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde olsun, Cudi Dağı'nda olsun, Cizre'nin bazı bölgelerinde, Silopi'de, Şırnak tamamen bir petrol rezerv alanı olarak gözüküyor."