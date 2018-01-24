Gaffar Okkan ve 5 polis unutulmadı
Diyarbakır'da, 17 yıl önce düzenlenen suikastta 5 koruma polisi ile birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anıldı.
Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17'nci. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Okkan'ın Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, yakınları ile Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Okkan'ın öz geçmişi okundu. Şiirlerin seslendirildiği törende, Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri, Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.
Diyarbakır da unutmadı
Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, ölümlerinin 17'nci yıl dönümünde şehit edildikleri noktada da anıldı.
Anma törenine, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Emniyet Müdür yardımcıları, polisler, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, STK temsilcileri ile kentte adı Ali Gaffar Okkan konulan çocuklar katıldı.
Kaynak: DHA