'Gaga Bulut'a sosyal medya yayını sonrası soruşturma!
Sosyal medyada 'Gaga Bulut' ismini kullanan Bulut Altuğ'un dünkü yayını tepki çekti. Gaga Bulut'un yayınına katılan bir kişi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismar ettiğini anlattı. Bunun üzerine savcılık hem Gaga Bulut hem de diğer zanlı hakkında soruşturma başlattı.
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Sosyal medyada 'Gaga Bulut' ismini kullanan Bulut Altuğ dünkü yayını tepki çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin konuşmasın ardından harekete geçti.
Başsavcılık, Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.