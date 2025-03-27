Gagavuzya’nın seçilmiş lideri Türkiye ziyareti öncesi gözaltına alındı

Moldova, son günlerde uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir olayla gündeme geldi. 1994 yılında Türkiye'nin diplomatik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin Valisi Evghenia Gutul, 25 Mart'ta Türkiye’ye planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

“Haksız suçlamalarla gözaltı süresi uzatılmak isteniyor”

Yeni suçlamalara ilişkin Evghenia Gutul'un Avukatı Serghei Moraru açıklamalarda bulundu: “2023 ceza davası sadece gözaltına alınmasını haklı göstermek için kullanıldı. Resmi bir suçlama yapılmamasına rağmen, bu davaya dayalı iddianame süreci bugün başlayacak. Ancak, hiçbir suçlamanın Gagavuzya'nın seçim kampanyasıyla ilgili olmamasına rağmen, savcı şimdi de tutuklama öncesi gözaltını talep ediyor. Başlangıçta gözaltına alındığı dava için değil, tamamen farklı bir dava için. Bu kasıtlı bir kafa karışıklığı, ilgili kamu kurumlar arasında kaos yaratma girişimi olarak görünüyor. Bu süreçle ilgili muğlaklık Moldova'nın iç istikrarı ve demokratik kurumlara saygısına zarar veriyor. İddialar asılsız ve hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Haksız bu gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz."

Ortak projeler için Türkiye’ye geliyordu

Gagavuzya ile Küresel Gazetecilik Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkiye’deki taraflarla ortak projeleri geliştirmeyi amaçlayan Evghenia Gutul'un gözaltına alınması, Moldova'daki demokratik yönetim anlayışı ve bölgesel özerklik konularında endişeleri beraberinde getirdi. Söz konusu gelişmeler Moldova'daki siyasi gerilimleri artırırken, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.

Yerel halk çağrı yaptı: “Derhal serbest bırakılmalı”

2023 seçimlerinden bu yana özerkliğini kısıtlamayı amaçlayan bir dizi yasal ve siyasi zorlukla karşı karşıya kalan Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin Valisi Evghenia Gutul, yönetiminin zayıflatmasına yönelik baskılarla da mücadele ediyor. Moldova yetkilileri, bütçe kaynaklarını bloke ederek ve uluslararası ortaklıkları engelleyerek bölgenin bağımsız karar alma yetkisini kısıtlamayı sürdürüyor. Belirsiz koşullar altında gerçekleştirilen ve siyasi güdümlü olarak nitelendirilen gözaltı ise gerginliği ileri seviyeye taşıyor. Ancak bu sürecin temelinde geçmiş dönemlerdeki uluslarası anlaşmazlıklar da yatıyor.

Kökleri Türk boylarına uzanan Gagavuzya, Moldova'nın genel dış politika yöneliminden farklılık gösteriyor. Halk Guțul'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Bu olay, Gagavuzya'nın geleceği ve Moldova'nın iç siyaseti açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.