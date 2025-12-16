Türkiye güne yine bir operasyonla uyandı. Anahat Holding bünyesindeki şirketlere, yasa dışı bahis ve örgüt suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gain Medya'yı da elinde bulunduran Anahat Holding ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Bu sebeple "Gain Medya kimin, sahibi kim", "Gain Medya'ya neden operasyon düzenlendi" sorularına cevap aranıyor.

Gain Medya'ya neden operasyon düzenlendi?

Operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen para trafiği ve suç gelirlerinin aklanması iddiası nedeniyle yapıldı.

Gain Medya kimin, sahibi kim?

Gain Medya, Anahat Holding'e ait bir şirkettir. Anahat Holding'in sahibi ise Selahattin Aydın'dır.

Kimler gözaltına alındı?

Operasyon kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.