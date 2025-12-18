GAİN Medya soruşturması genişliyor: Okan Karacan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding çatısı altındaki şirketlere yönelik iki gün önce operasyon düzenlendi.

Kayyum atanmıştı

GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu şirketler hakkında “yasa dışı bahis” ve “örgüt” suçlamaları kapsamında işlem yapılırken GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.