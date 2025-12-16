Gain Medya'ya kayyum mu atandı? Gain Medya'ya operasyon mu yapıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding çatısı altındaki şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu şirketler hakkında “yasa dışı bahis” ve “örgüt” suçlamaları kapsamında işlem yapıldı.

3 yetkili gözaltına alındı

Operasyon çerçevesinde holding ve bağlı şirketlerin yetkilisi konumundaki üç kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, holding merkezinde ve iştiraklerde arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

GAİN Medya ve 7 şirkete kayyum atandı

Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.