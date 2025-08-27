Galata Köprüsü'nde kumar oynatan kişi yakalandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Galata Köprüsü'nde 'Bul karayı al parayı' oyunu oynattığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Tahsin K.'yi gözaltına aldı. Oyunda kullandığı malzemelerle birlikte yakalanan şüphelinin, farklı suçlardan toplam 8 kaydının bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Galata Köprüsü'nün Beyoğlu yakasında 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatan Tahsin K.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, oyunda kullandığı eşyalarla birlikte yakalandı. Yapılan incelemede, Tahsin K.'nin daha önce farklı suçlardan toplam 8 kaydının bulunduğu belirlendi.
Hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan işlem başlatılan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.