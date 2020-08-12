Galata Kulesi'ndeki çalışmayla ilgili İBB'den suç duyurusu

12 Ağustos 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği iddia edilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin!" dedi.

Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 12, 2020

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, kuledeki çalışmalar sırasında çekildiği belirtilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Polat, yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.

Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir." ifadelerini kullandı.

Polat daha sonraki 'tweet'lerinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor. Buradan tekrar yazıyorum, durumu paylaşıyorum. Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun!

Galata Kulesi’nde görülen yıkımı için tutanak tutmak üzere olay yerine giden iBB KUDEB teknik personelimiz alana alınmıyor. Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum."

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Ongun'da açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, "Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi, İBB’nin işletmesinden alınarak bakanlığa devredilmiş, temmuz ayının başında da restorasyon başlatılmıştı.