Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Galata Kulesi’ne ziyaretçi olarak gelen 22 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.45 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.