Galataport-Beyazıt turistik tramvayı sefere başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, kentin turizmi için önemli bir adım attı. Metro İstanbul’un TÜRSAB ile imzaladığı iş birliği kapsamında hayata geçirdiği Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı ilk seferine 5 Kasım Pazar günü dünyaca ünlü Peace Boat gemisi ile Japonya’dan gelen bin kişilik turist kafilesi ile çıktı.

Kruvaziyer yolcuları için özel tramvay seferi

İlk sefere katılan Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, “Uzun süredir yaptığımız bu çalışmanın bugün ilk gününü burada kutluyoruz. Şu anda Galataport için hazırlanan özel duraktayız. Galataport’tan Tarihi Yarımada’ya kruvaziyer yolcuları için özel bir hat seferi planladık. Uzun bir çalışma sonucunda hayata geçirdik. Dünyada ilk kez kruvaziyer yolcularının şehir merkezine doğrudan erişimini tramvay ile sağlayan hattımızda bugün ilk seferini gerçekleştirdik. İstanbul’umuzun dolayısıyla ülkemizin turizmine değer katacak bu özel tramvayın ilk yolcuları 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını dolduracağı dost ve kardeş ülke Japonya’dan gelen bin kişilik turist kafilesi oldu” diye konuştu.

“Tarihi Yarımada’nın yayalaştırılması projesine katkı sağlayacağız”

Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Dr. Soy, yeni düzenlenen tramvay seferinin çevreye etkilerinden de bahsetti. Soy, “Kruvaziyer gemileri ile kentimize gelen yolcuların Sultanahmet’e ulaşması ciddi bir problem. Yüzlerce otobüsün Tarihi Yarımada’da sıralanması hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de bölgede parklanma sorunu yaşanıyor. Bu hem turistler açısından hem de gün içinde bölgede işi olan vatandaşlarımız için büyük bir sıkıntıya yol açıyor. Örneğin bugün kentimize gelen bin kişilik kafile kara yolunu kullansaydı 25 adet 40 kişilik otobüse ihtiyaç duyacaktı ve bu otobüslerin park sorunu olacaktı. Kara yolu taşıtlarının yoğun kullanımı hava kalitesini de düşürüyor. Bu açıdan baktığımızda 25 otobüsün trafikten çekilmesi ile karbon salımı azaltılmış ve 30 ağaç kurtarılarak gezegenimize kazandırılmış oldu. Kara yolu aracı kullandıklarında kruvaziyer yolcuları bazen 1,5-2 saat trafikte kalıyor ve Tarihi Yarımada’ya gecikmeli olarak ulaşabiliyorlar. Halbuki kruvaziyer yolcuları için 1 dakikanın bile önemi var. Burada geçirdikleri her dakika onlar için çok önemli, şehir için de çok kıymetli. O yüzden de biz 17 dakikada oraya ulaşacakları bir sefer planladık. Buna göre yolcularımızın kruvaziyer yolcuları için özel olarak hazırladığımız istasyonumuzdan trenlere binerek direkt Tarihi Yarımada’ya ulaşmalarını sağlayacağız. Böylelikle aynı zamanda Tarihi Yarımada’nın yayalaştırılması projesine de katkı sunacağız. O yüzden de çok heyecanlı ve çok mutluyuz” dedi.

Galataport-Beyazıt Turistik Tramvay Hattı’nın ilk yolcuları olan Japon turist kafilesi tramvay istasyonunda; Türk ve Japon bayrakları, metro müzisyenlerinin Barış Manço şarkıları ve Türk Sanat Müziği eserleri performansı ile karşılandı. Ayrıca yolculara geleneksel Türk lezzetlerinden Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.