Galataport İstanbul ana limanda tarihi rekora hazırlanıyor

Galataport İstanbul, 2026 yılında ana liman yolcu sayısında tarihi bir seviyeye ulaşmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'in ana limanı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Galataport İstanbul'un, 2026'da 280 bin ana liman yolcusuna ev sahipliği etmesi bekleniyor.

Galataport İstanbul, 2025 yılını yolcu sayısında yüzde 48 artışla 595 bin yolcu ve 224 seferle tamamladı. Aynı dönemde ana liman yolcu sayısı, 2024'e kıyasla yüzde 137 yükselerek 230 bine çıktı. Mevcut projeksiyonlara göre bu rakamın 2026'da yüzde 22 artışla 280 bine ulaşması öngörülüyor. Böylece ana liman yolcu sayısının iki yıl içinde yaklaşık üç katına çıkarak, ilk kez transit yolcu sayısına eşitlenmesi bekleniyor. Ana liman kruvaziyer yolcusunun ülke ekonomisine katkısının, standart bir turistin yaklaşık altı katı seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bu büyümede, Galataport İstanbul'un uluslararası alanda ödüller kazanan yer altı kruvaziyer terminali ile Port Pass gibi yenilikçi uygulamalarla desteklenen liman operasyonlarının etkili olduğu ifade ediliyor. Söz konusu operasyonlar sayesinde yolcu memnuniyet oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Kruvaziyer turizminde ana liman kavramı, bir yolculuğun yalnızca başlangıç veya bitiş noktası olmanın ötesinde, planlama sürecinden seyahat sonrasına kadar tüm deneyimi kapsayan bir yapı olarak tanımlanıyor. Bu yapının sürdürülebilir biçimde güçlenmesi ise şehrin turistik cazibesinin yanı sıra hava yolu bağlantıları, havalimanları, ulaşım altyapısı ve liman operasyonlarının uyumlu şekilde işlemesine bağlı görülüyor. Türkiye'deki turizm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan "evden eve kusursuz yolcu deneyimi" sayesinde Galataport İstanbul, ana liman operasyonlarında çalıştığı gemi firması sayısını dördüncü yılında yüzde 50 artırarak bu alanda tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.

Öte yandan, 2025 yılında Galataport İstanbul çıkışlı Türk yolcu sayısının üç katına çıkması, kruvaziyer turizminin Türkiye'de giderek daha fazla tercih edildiğine işaret ediyor.