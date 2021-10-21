Galataport nerede? Galataport ne zaman açılacak?

Bir dönem dünyanın en önemli ticaret limanlarından biri olan Galataport Limanı son yıllarda işlevini yitirirken, 2014 yılında yenileme çalışmaları başladı. Kapsamlı bir proje olarak hayata geçirilmek istenen Galataport projesinde sona gelinirken, pek çok lüks markanın yerini alacağı Galataport, ekim ayının sonunda açılacak.

2013 yılında yapılan ihale sonucunda Doğuş Holding tarafından 702 milyon dolara alınan, Bilgili Holding'in ise ortağı olduğu projede şu anda doluluk oranı yüzde 80'i aşmış durumda. Her gruba hitap edecek markaların alışveriş mahallesinde yer alacağı Galataport ile bazı markalar ise ilk kez Türkiye'ye giriş yapacak.

Karaköy-Fındıklı arasındaki sahilde yer alan Galataport, bir mahalle kurgusuyla oluşturulurken, alışveriş alanının dışında burada bir kruvaziyer terminali de bulunuyor. Tarihi yapılara da yakın bir konumda olan Galataport'un yılda 25 milyon ziyaretçiye ulaşması bekleniyor. Galataport projesinde iki önemli müze de ziyaretçilere açık olacak.