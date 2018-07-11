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Galatasaray Adası yıkılıyor

İBB tarafından Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Adası yıkılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları yapılıyor.

Bebek sahilinden teknelerle adaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, daha önce büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası'ndaki yapılarda yıkım başladı.

İBB ekipleri, adada izinsiz açıldığı belirlenen ofis ve yazlık restoranı yıkarken, iş yerindeki bazı malzemeler İBB'ye ait tekneyle kıyıya getirildi. Büyük bölümü geçen yıl yıkılan bazı iş yerlerinde tahliye işlemi sürüyor.

Kıyıda ise Çevik Kuvvet'e bağlı ekipler ve TOMA'ların bekleyişi sürüyor.

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