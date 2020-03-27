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Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Corona virüs Covid-19

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