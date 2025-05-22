Galatasaray Eğitim Vakfı’nda bayrak değişimi: 44 yılın ardından İnan Kıraç Onursal Başkan oldu
Galatasaray Eğitim Vakfı’nda 44 yıllık bir dönemin ardından yönetim değişti. 1981 yılından bu yana vakfın başkanlığını yürüten iş insanı İnan Kıraç, görevini Muharrem Yılmaz’a devretti. Kıraç, oy birliğiyle "onursal başkan" ilan edildi.
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın 20. Olağan Mütevelliler Toplantısı’nda yapılan seçimle, 44 yıllık başkan İnan Kıraç’tan görevi devralan Muharrem Yılmaz, kurumun eğitimdeki mirasını geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın 20. Olağan Mütevelliler Toplantısı, 14 Mayıs 2025’te Galatasaray Lisesi’nin tarihi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, vakfın idari ve mali raporları oy birliğiyle ibra edildi.
Gazete Oksijen'in haberine göre yeni başkanlığa seçilen Muharrem Yılmaz, yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın köklü eğitim geleneğini sürdürme kararlılığını vurguladı. Yılmaz, “Katılımcı, şeffaf ve üretken bir yönetim anlayışıyla, geçmişin birikiminden güç alarak Galatasaray’ın geleceğine katkı sunmak en büyük hedefimiz” dedi.
İnan Kıraç’a vefa
Toplantıda, Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet eden İnan Kıraç’a yönelik teşekkür konuşmaları yapıldı. Vakıf 2. Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Kıraç’ın eğitime sunduğu katkıları anımsatarak, “Onursal Başkan” unvanını kamuoyuna duyurdu. Kıraç’a ithafen hazırlanan kısa film gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.
Yeni yönetim belirlendi
Vakfın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:
* Muharrem Yılmaz (Başkan)
* Dr. Ayşe F. Baturalp (Başkan Yardımcısı)
* Candan Erçetin (Başkan Yardımcısı)
* Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ (Doğal Üye)
* Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak (Doğal Üye)
* Kaya Özgül
* Ahmet Yüce
* Prof. Dr. Mehmet Helvacı
* Prof. Dr. Reha Yolalan
* Atilla Tacir
* Fatih İşbecer
Yedek üyeler:
* Firuz Soyuer
* Fatih Uysal
* Murat Gün
* Ceylin Erbak Aytekin
Denetim kurulu:
* Vural Günal
* Ergun Türkay
* Serhat Onan
Denetim Kurulu yedek üyeleri:
* Levent Dönmez
* Eray Yazgan
* Tunca Üçer