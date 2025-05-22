Galatasaray Eğitim Vakfı’nın 20. Olağan Mütevelliler Toplantısı’nda yapılan seçimle, 44 yıllık başkan İnan Kıraç’tan görevi devralan Muharrem Yılmaz, kurumun eğitimdeki mirasını geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın 20. Olağan Mütevelliler Toplantısı, 14 Mayıs 2025’te Galatasaray Lisesi’nin tarihi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, vakfın idari ve mali raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Gazete Oksijen'in haberine göre yeni başkanlığa seçilen Muharrem Yılmaz, yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın köklü eğitim geleneğini sürdürme kararlılığını vurguladı. Yılmaz, “Katılımcı, şeffaf ve üretken bir yönetim anlayışıyla, geçmişin birikiminden güç alarak Galatasaray’ın geleceğine katkı sunmak en büyük hedefimiz” dedi.

İnan Kıraç’a vefa

Toplantıda, Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet eden İnan Kıraç’a yönelik teşekkür konuşmaları yapıldı. Vakıf 2. Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Kıraç’ın eğitime sunduğu katkıları anımsatarak, “Onursal Başkan” unvanını kamuoyuna duyurdu. Kıraç’a ithafen hazırlanan kısa film gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Yeni yönetim belirlendi

Vakfın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

* Muharrem Yılmaz (Başkan)

* Dr. Ayşe F. Baturalp (Başkan Yardımcısı)

* Candan Erçetin (Başkan Yardımcısı)

* Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ (Doğal Üye)

* Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak (Doğal Üye)

* Kaya Özgül

* Ahmet Yüce

* Prof. Dr. Mehmet Helvacı

* Prof. Dr. Reha Yolalan

* Atilla Tacir

* Fatih İşbecer

Yedek üyeler:

* Firuz Soyuer

* Fatih Uysal

* Murat Gün

* Ceylin Erbak Aytekin

Denetim kurulu:

* Vural Günal

* Ergun Türkay

* Serhat Onan

Denetim Kurulu yedek üyeleri:

* Levent Dönmez

* Eray Yazgan

* Tunca Üçer