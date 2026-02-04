Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Bankası A Grubu’nda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı maçları kazanan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar "Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Galatasaray İstanbulspor maçı bilgileri...

Galatasaray İstanbulspor maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Günay, Kaan, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Asprilla, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih, Emrecan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, İsa Dayaklı, Loshaj, Mamadou, Krstovski, Alieu Cham.

Sane ve Ünyay yok

Galatasaray’da Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki oyuncunun kadroda yer almayacağı açıklandı.

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından Leroy Sane’nin sağ ayak bileğinde bağ yırtığı ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sane’nin İstanbulspor karşılaşmasında dinlendirileceği belirtildi.

Arda Ünyay ise Türkiye Kupası’ndaki Fethiyespor maçında sakatlandı. Yapılan kontrollerde sol arka adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma belirlendi ve oyuncunun bu maçta görev alamayacağı ifade edildi.