Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Aslan'ın hedefi Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya çıkarmak... Taraftar maç iin heyecanlanırken art arda gelen soru ise "Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Galatasaray seyircisi önünde Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Aslan 17. sıradaki Kayserispor'u seyircisi önünde yenerek yoluna emin adımlarla ilerlemek isterken taraftar da "Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Galatasaray Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Lang, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
Tek eksik Barış Alper
Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
Geçen haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, yarın oynayamayacak.
60. randevu
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı ligde galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 59 müsabakada Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.