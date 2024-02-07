Galatasaray kurtarma ekibi kurdu

Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı divan kurulu toplantısı, Aykutalp Derkan başkanlığında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ana gündeminde geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler yer aldı.

Felaketin ilk anlarından sonra hızla organize olan ve bölgede faaliyetlerde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, doğal afetlerde görev alması için GS Arama Kurtarma Ekibi'ni kurdu.

Hem kurulan ekipte yer alacak hem de AKUT Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde yetiştirilecek eğitmen adaylarına beratları düzenlenen törenle verildi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren AKUT Vakfı İkinci Başkanı ve kulüp üyesi Saydun Gökşin, "İlk aşamada 3 bin kişiye ilk müdahale eğitimi vereceğiz. Bununla 3 bin kişilik bir afet ordumuz olacak. Bugün bir şeye karar verip, yarın unutan bir ekip değiliz. Galatasaray, afetlere müdahale gücünü oluşturmak için ilk adımı attı. Bundan dolayı başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.