Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali MCT Technic sponsorluğu ile başlıyor

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 158.dönem Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşecek bu festivalde çok sayıda etkinlik gerçekleşecek.

Festivalin en büyük sponsorluk kalemlerinden sahne sponsorluğunu, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın resmî sponsoru olan MCT Technic üstlenirken, Maximum Genç ve İlk İmza etkinliğe ana sponsor olarak destek veriyor. Festivalin medya sponsoru ise bu yıl Volantis İletişim oldu.

Yılmaz: Sanayı gelecekle buluşturmayı önemsiyoruz

Festivalle ilgili açıklama yapan MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Lisesi gibi köklü bir kurumun kültür ve sanat mirasına katkı sunmak bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Gençlerin sahneyle buluştuğu, sanatla iç içe olduğu bu değerli festivale destek vermek yalnızca sponsorluk değil, bir vizyon meselesidir. MCT Technic olarak, teknolojiyi gençlerle, sanatı gelecekle buluşturmayı önemsiyoruz.”

Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Yusuf Emre Kızılkaya, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Galatasaray Lisesi’nde her yıl düzenlenen bu festival, öğrencilerin kendi kültürel birikimlerini ifade edebildikleri, sanatla iç içe bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu yıl 158. dönem olarak bizler, yalnızca bir organizasyon değil; bir hafıza, bir gelenek ve geleceğe aktarılan bir ruh inşa etmeye çalışıyoruz. Katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederiz.”