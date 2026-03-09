Galatasaray Liverpool maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bazı maçlar final niteliğinde... Temsilcimiz Galatasaray da Liverpool'u ağırlayacak. İki etaplı maçta Aslan sahasında güzel bir skor alarak rövanş maçına rahat çıkmak istiyor. Yoğun şekilde "Galatasaray Liverpool maçı ne zaman oynanacak" sorusu geliyor.

Galatasaray Liverpool maçı bilgileri

Galatasaray Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray üstün

İki ekip arasında oynanan son 5 maçta sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İngiliz temsilcisi sahadan yalnızca 1 kez üstün ayrıldı. Mücadelelerin 2’si ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray rakip fileleri 7 kez havalandırırken, Liverpool 6 golle karşılık verdi.