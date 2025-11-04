Galatasaray Şampiyonlar Ligi bu akşam mı, yarın mı? Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. maçında Ajax'a konuk olacak. Liverpool ile Bodo/Glimt'i güzel bir oyunla geçen Aslan, bu maçtan da galibiyet alarak yükselişini sürdürmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken "Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

30 Ocak'ta oynanan son 16 turu maçında Ajax müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.