Galatasaray Şampiyonlar Ligi bu akşam mı, yarın mı? Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 4. maçları bu akşam başlıyor. Heyecan kaldığı yerden devam ederken temsilcimiz Galatasaray da bu hafta Ajax ile karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları bu maça odaklanırken "Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. maçında Ajax'a konuk olacak. Liverpool ile Bodo/Glimt'i güzel bir oyunla geçen Aslan, bu maçtan da galibiyet alarak yükselişini sürdürmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken "Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
30 Ocak'ta oynanan son 16 turu maçında Ajax müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.