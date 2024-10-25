Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik direktörün şiddetli karın ağrısı yaşaması üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede apandisit patlaması teşhisi konuldu. Durumun aciliyet kazanması nedeniyle Buruk, hızla ameliyata alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk’un bilincinin yerinde olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Taraftarlar ve futbol camiası, başarılı teknik adamın ameliyatının sorunsuz geçmesini temenni ederken, kulüp yetkilileri süreci yakından takip ediyor. Ameliyatın ardından Buruk'un sağlığıyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.