Galatasaray Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız kavgası: İlber Ortaylı öğrencileri uyardı!

Çocuk yaşta evlilikle ilgili açıklamaları tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından protesto edilmiş, gösterilerde 97 öğrenci gözaltına alınıken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Boğaziçi'nde başlayan protestolar Galatasaray Üniversitesi 'Medeniyet Kulübü'nde 'çirkin saldırı' olarak nitelendirince, protestolara Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Kampüste ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile karşı karşıya gelen öğrenciler, Ortalı'nın sakinleştirme çabalarına karşı çıkarak anayasal haklarını kullandıklarını savundu.

'Bu okulun kapanmasını istemiyorum'

Ortaylı ise öğrenciye, “Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” diyerek karşılık verirken, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” dedi.

Öğrenciler Ortaylı’nın açıklamalarına tepki gösterirken üniversite yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.