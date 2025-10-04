Galatasaray–Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray–Beşiktaş derbisinde görev alacak hakem kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.

Yasin Kol düdük çalacak

Dev derbide orta hakemlik görevini Yasin Kol üstlenecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray–Beşiktaş derbisi, bu akşam Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.