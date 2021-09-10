Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 2014-2015 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevinde bulunan Yarsuvat, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.