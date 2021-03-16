Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Erhan Önal kimdir?

Münih Türk Gücü'nde futbol hayatına başlayan Erhan Önal, Bundesliga’nın ilk Türk oyuncusu oldu. Bayern Münih takımında oynayan Önal 1983'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertli takımda uyum sorunu yaşayan Önal, Belçika'ya döndüyse de 1985'te büyük başarılara imza atacağı Galatasaray'a transfer oldu.