Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi

Kamuoyunda “futbolda bahis-şike” soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul’da görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Baltacı’nın tahliyesine karar verdi.

Dava 12 Haziran saat 10.30’a ertelendi.

9 Aralık’tan bu yana tutuklu bulunan Baltacı hakkında, nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlamaları kapsamında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Duruşmada savunmasını yapan Baltacı hakkında karar için ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından genç futbolcunun tahliyesine hükmetti. Böylece yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan Baltacı, ilk duruşmada serbest bırakılmış oldu.

Duruşmaya takım arkadaşlarından destek

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen isimler arasında futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da yer aldı. Oyuncuların, Baltacı’ya destek vermek için duruşmaya katıldığı bildirildi.

Baltacı suçlamaları reddetti

Baltacı, soruşturma aşamasındaki savunmalarında yasa dışı bahisle bağlantısı olmadığını savunmuştu. Genç futbolcu, yalnızca 2021 yılında yasal bir bahis sitesinde üyelik açtığını hatırladığını, yasa dışı herhangi bir platformda işlem yapmadığını ve kendi formasını giydiği bir takım aleyhine bahis oynamadığını ifade etmişti.