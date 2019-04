Game of Thrones 3.1 milyon kişiyi 'hasta' etti

16 Nisan 2019

George R.R. Martin'in fantastik kitap serisi A Song of Ice and Fire'dan televizyona uyarlanan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden beri tüm zamanların izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un sezon finalinin ilk bölümü önceki gün tüm dünyada eş zamanlı olarak yayınladı.

Dizinin 8. sezon birinci bölümü dün Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'te izlendi. Dizinin hayranları, final sezonunu ABD yayını ile aynı anda seyretmek için uykusuz kalmayı göze aldı. Avustralya ve İngiltere gibi birçok ülkede dizi saat farkı nedeniyle farklı zamanlarda yayınlanınca çalışanların işe gidişlerini aksattı.

Birçok şirket, Game of Thrones'un final sezonu öncesi, çalışanların büyük bir kısmının pazartesi sabahı hastalık izni kullanacağı konusunda uyarıldı. İngiltere'de yapılan bir anket, çalışanların yüzde 6'sının, yani ortalama 3.1 milyon kişinin hastalık izni alacağını ortaya koydu.

2011'den bu yana yayınlanan Game of Thrones, Westeros adlı hayali bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin 'Westerositis' hastalığına yakalandığı esprileri yapılıyor.