Gara Bölgesi nerede, hangi ülkede?

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya karı Pençe Kartal 2 Harekatını başlattığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Gara Bölgesinde teröristlere karşı yapılan operasyon 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'te başlarken, operasyonda bir yüzbaşı bir astsubay şehit oldu, dört asker ise yaralandı.

Gara Bölgesi nerede?

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara Bölgesi dağlık bir araziye sahip durumda. Türkiye'nin yaklaşık 40 kilometre uzağında yer alan Gara Bölgesi, Kandil Dağı'na uzak olsa da PKK'nın stratejik noktalarından biri olarak görülüyor.