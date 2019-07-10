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"Garantör ülkelerin dışındaki açıklamalar tamamen yersiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs ve Doğu Akdeniz) Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz"

Garantör ülkelerin dışındaki açıklamalar tamamen yersiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz." diyerek, "AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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