"Garantör ülkelerin dışındaki açıklamalar tamamen yersiz"

10 Temmuz 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz." diyerek, "AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper." şeklinde konuştu.

İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması

Kaynak: AA