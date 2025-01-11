Gassal dizisi cenaze hizmetlerine ilgiyi artırdı: Halk Eğitim Merkezi'nde 'gassal' kursu açılıyor!

TRT'ye ait TABİİ platformunda yayınlanmaya başlayan Gassal dizisi, vatandaşların mesleğe olan ilgisinin ciddi anlamda artmasına sebep oldu. Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşanan bir gelişme ise gassal mesleğine yönelik artan bu ilgiye kanıt niteliğinde.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından cenaze hizmetleri (gassal) kursu düzenleneceği açıklandı. İpsala Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İpsala'da Cenaze Hizmetleri (Gassal) Kursu açılacaktır. Kayıtlara müracaat etmek isteyenlerin, Halk Eğitim Merkezi’ne bizzat gelerek ya da 0284 616 1524 no’lu telefonu arayarak isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.”

"Kurs yoğun talebin ardından açıldı"

Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun talebin ardından kursun açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Gassallık kursu içeriği ve katılım şartları

Cenaze hizmetleri kursu, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak cenaze yıkama, kefenleme ve diğer dini hizmetlerle ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor. Kursa katılmak isteyenlerin belirli bir yaş sınırını aşması ve temel eğitim düzeyine sahip olması gerekiyor.