Gassallara elmas ve pırlantada yüzde 50 indirim

Ahmet Kural’ın başrolünde olduğu ve yayına girdiği günden itibaren çok konuşulan Gassal dizisi konuşulmaya devam ederken ilginç gelişmeler de yaşanıyor.



Gassal dizisinin gündeme gelmesinin ardından Elazdığ'da bir kuyumcu gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptı.

35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Gassal dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık" dedi.

İHA'ya konuşan Karakaya, gassalara yönelik pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattıklarını söylerken "Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün" ifadelerini kullandı.