Gate TR’den 15 bin fidanlık 3 hatıra ormanı

Farklı sektörlerden sorumluluk sahibi markalar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının etkisini hafifletmek ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek için harekete geçti. Bu kapsamda son haber, Gate TR’den geldi. Kripto para borsası Gate TR, TEMA Vakfı aracılığıyla üç farklı hatıra ormanı kurmak için 15 bin fidan bağışladığını duyurdu.

Balıkesir, Bursa ve Konya’da hatıra ormanı kurulacak

Gate TR’den yapılan açıklamada, proje kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla Balıkesir Kumlu, Bursa Eğerce ve Konya Soğucak Ağaçlandırma Sahaları’nda hatıra ormanları oluşturulacağı belirtildi. Bu kapsamda, Bursa’da 10 bin fidan toprakla buluşacak ve oluşturulacak orman, Gate TR Hatıra Ormanı adını taşıyacak. Gate TR’den yapılan açıklamada “Türk kripto topluluğuna verdiği destekle bilinen Gate TR Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Dr. Lin Han adına Konya’da 2.500 fidan dikilerek adı verilecek” ifadelerine yer verildi.

Orman yangını şehitleri unutulmadı

Kripto para borsası Gate TR, Balıkesir’de oluşturulacak 2.500 fidanlık hatıra ormanında ise orman yangınlarında hayatını kaybederek şehit olan vatandaşların hatırasını yaşatacak. Orman Yangını Şehitleri Hatıra Ormanı adıyla kurulacak ormana ilişkin Gate TR’den yapılan açıklamada, “Orman yangınlarında büyük bir özveriyle göre yaparken hayatını kaybeden kahramanların anısını yaşatmayı amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.