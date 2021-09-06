Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşlerinin kasım ayında başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, "İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar 76 bin 509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek beton işlerinin yüzde 97,5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük.

136 aracın en az yüzde 60 yerli olacak

Projede yer alan araç temininde maksimum yerlilik şartı uygulamasına da değinen Karaismailoğlu, metro hattında kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey metro hattına entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca, yapımı Bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak.

Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum."