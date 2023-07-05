Gazete Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraza ret
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz 'kaçma şüphesi'yle reddedildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 20 Haziran'da canlı yayındaki bir konuşmasının ardından gözaltına alınararak 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tutukluluğa itiraz etti. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirdi.
Mahkeme, 'Yanardağ'ın üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını' dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.
Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.