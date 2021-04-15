Gazeteci Ahmet Altan cezaevinden çıktı
Aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan gazeteci Altan, cezaevinden tahliye edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan aldığı hapis cezası hükmü bozulan ve tahliyesine karar verilen Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.
Yargılandığı davada Altan, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 2018 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Yeniden yargılamasının sonucunda Altan hakkında terör örgütüne yardım suçundan 10 yıldan uzun hapis cezası verilmişti. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Altan daha sonra savcının itirazıyla yeniden tutuklanmıştı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) salı günü Altan'ın tutukluluk süreci sebebiyle, hürriyet ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
Avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay'ın silahlı terör örgütüne yardımdan Altan'ın aldığı hapis cezasını bozduğunu söyledi. Altan'ın bir alt mahkemede tekrar yargılanacağını belirten Çalıkuşu, Altan'ın beraat etmesini beklediğini ifade etti.