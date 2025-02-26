Gazeteci Ahmet Sever son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Cihangir'deki evinde vefat etti.

65 yaşında hayata veda eden Sever'in cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber basın, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya’da doğan Ahmet Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu.

Kariyerine uluslararası medyada adım atan Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliği görevlerini yürütmüştü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da görev almıştı. Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalışmıştı.

1998’de Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında çalışmıştı.

2003 yılında Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini yürüten Sever, Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etmişti.