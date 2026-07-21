Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullandı.

Uludağ'ın paylaşımında gözaltı gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, konuya ilişkin resmi makamlardan da henüz açıklama yapılmadı.

2 ay önce tahliye edilmişti

Uludağ, daha önce "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları kapsamında tutuklanmış, yaklaşık 3 ay Silivri'de kaldıktan sonra 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti.