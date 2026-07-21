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Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin ise şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mutluhan Yıldız
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Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullandı.

Uludağ'ın paylaşımında gözaltı gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, konuya ilişkin resmi makamlardan da henüz açıklama yapılmadı.

2 ay önce tahliye edilmişti

Uludağ, daha önce "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları kapsamında tutuklanmış, yaklaşık 3 ay Silivri'de kaldıktan sonra 21 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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