Gazeteci Alican Uludağ hakkında tahliye kararı
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savcının tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen mahkeme, Uludağ hakkında tahliye kararı verdi.
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 14.30’da başladı. Tutuklu bulunan Uludağ, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Mahkeme heyeti tahliyesine karar verdi
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Uludağ’ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise duruşmanın ardından Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Alican Uludağ 19 Şubat tarihinde gözaltına alınmış ve 20 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.