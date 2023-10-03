Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasına karar verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Ne olmuştu?

Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı hedef alınarak düzenlenen PKK saldırısında iki polis yaralanmıştı. İki PKK'lı terörist de ölmüştü.

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki Medya Mahallesi programında olaya dair şunları söylemişti: “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’”

Bu sözler üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlatmıştı. Halk TV de programı yayından kaldırmıştı. Savcılık ise soruşturma başlatmıştı.