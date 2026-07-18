Gazeteci Aziz Üstel son yolculuğuna uğurlandı

Hacı Fatma Tatari Camisi'ndeki cenaze törenine, Üstel'in eski eşi Filiz Döner, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve gazeteci arkadaşları katıldı.

Galatasaray ve Göztepe kulüplerinin yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ile Arda Turan'ın da çelenk gönderdiği törende, Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı konuldu.

Aziz Üstel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde spor camiasına başsağlığı dileyen Kasapoğlu, Üstel'in çok yönlü bir kişilik ve özel bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Üstel'in hem bir entelektüel hem gazeteci hem de bir spor insanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Üstel'in fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaketini, derinliğini ve özgün yaklaşımını koruduğunu, unutulmayacak bir kişilik olduğunu ifade etti.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da Üstel'in vefatının medya camiası için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Üstel'in her dönemde dik durmayı başaran bir isim ve üstat olduğunu belirten Albayrak, kendisiyle 2022 yılına kadar beraber çalışma fırsatı bulduklarını, birlikte çok fazla zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Üstel'in yerli ve milli bir duruşu olduğunu, bilhassa uluslararası konularda devletinin yanında yer aldığını ifade eden Albayrak, onun medya camiasında örnek alınacak bir isim olduğunu, gücünün sonuna kadar yazmaya devam ettiğini ve son ana kadar diyaloglarının sürdüğünü kaydetti.