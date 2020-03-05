Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

05 Mart 2020

Odatv’de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, MİT mensuplarına ait bilgileri iletişim araçları aracılığıyla yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, haber sitesinde Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı haberin yayınlanması nedeniyle, dün sabaha karşı gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.



Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından haberde imzası olan ve Manisa'da yaşayan muhabir Hülya Kılınç da ekiplerce gözaltına alınmıştı.



Manisa'da gözaltına alınan Kılınç, ekiplerce İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'a getirilen Kılınç ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Terkoğlu daha sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti

Odatv: FETÖ'nün hedefindeki Terkoğlu derhal serbest bırakılmalı



Odatv, Terkoğlu'nun Gülen Yapılanması'nın hedefinde olduğunu belirttiği, "Bu haber kaç yerde çıktı niye hedef Odatv?" başlıklı bir metin yayımladı.



Söz konusu metinde, "FETÖ tehlikesini isim isim deşifre eden, devlette kripto FETÖ'cülerin nasıl yerleştirildiğini devlet raporlarını esas alarak kamuoyuna ilk duyuran gazetecilerdendir" denilen Terkoğlu'nun serbest bırakılması istendi.



Basın Konseyi: Gözaltı kabul edilemez

Basın Konseyi, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı ve Terkoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.



Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının, özgür yayın yapan medyaya gözdağı vermeye yönelik olduğu belirtilen açıklamada, "Sabaha karşı evinden derdest edilip gözaltına alınan Barış Terkoğlu için, yazılı bir başsavcılık talimatının da bu süreçte olmaması, alelacele verilen bir şifahi talimatla bu işlemin başlatılması da ayrı bir hukuk garabetidir. Gözaltı kararının neden, nasıl, kim tarafından verildiğinin de açıklanmasını bekliyoruz" denildi.



Barış Terkoğlu, 2011 yılında Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte Odatv davası kapsamında 19 ay tutuklu kalmıştı.