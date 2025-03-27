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Gazeteci Can Ataklı adli kontrolle serbest bırakıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında "entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı, sevk edildiği hakimlikçe "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Resen soruşturma başlatılmıştı

Gazeteci Can Ataklı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldıCan Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldıGündem

 Ataklı, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İfade işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ataklı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA