Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
Gazeteci Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü Almanya'nın Köln kentindeki üniversite hastanesinde gece saat 01.15'te hayatını kaybetti.
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Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni, gazeteci Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü Almanya'nın Köln kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.
Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.
Başlangıç, gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.